شهداء وجرحى في اعتداء جديد للاحتلال التركي بالقذائف والطائرات المسيرة على ريف رأس العين

جهينة نيوز:

استشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون في اعتداء جديد للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على ريف مدينة رأس العين بالتوازي مع مواصلة النظام التركي تعزيز قواته المحتلة على الأراضي السورية عبر إرسال مواد لوجستية لنقاطه بريف المدينة بينما يواصل مرتزقته الإرهابيون جرائمهم من قتل ونهب وتخريب بحق الأهالي وممتلكاتهم شمال غرب الحسكة.

وبينت وكالة سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا صباح اليوم بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينما أقدمت مجموعة من الإرهابيين التابعين لنظام أردوغان على تصفية مدنيين اثنين بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين.

كما رصد دخول شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع ومواد لوجستية من تركيا إلى ريف رأس العين لتعزيز النقاط العسكرية لقوات الاحتلال التركي بالتوازي مع بدء النظام التركي بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لقواته المحتلة في قرية ملا نوري بريف المدينة.

وفي سياق ممارساتهم الإجرامية بحق الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة أشارت الوكالة إلى إقدام مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على سرقة محولات الكهرباء وممتلكات الأهالي من قريتي أم الدبس والصالحية بريف رأس العين إضافة إلى إقدامها على سرقة أعمدة الشبكة الكهربائية التي تربط بين القرى بريف رأس العين ومحيطها ونقلها إلى الأراضي التركية.

وذكرت مصادر محلية أمس الأول أن قوات الاحتلال التركي قصفت عبر طيران الاستطلاع المسير الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.