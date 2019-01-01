وئام وهاب: فقدان اللبنانيين لطريقة عيشهم وتحويلهم إلى "شحاذين"

جهينة نيوز:

نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير اللبناني السابق وئام وهاب عبر حسابه على التويتر كلمة للتاريخ، على حد قوله، وصف فيها الواقع السيء الذي يعيشه الشعب اللبناني، مؤكدا أن النتيجة المستقبلية للوضع الراهن ستكون الإفلاس.

وأوضح أن وضع البنك الدولي شروطه علينا وفقدان اللبنانيين لطريقة عيشهم وتحويلهم إلى "شحاذين" عصابة حاكمة وعصابة أخطر منها تدير جزءا من الحراك الشعبي اللبناني.

وجاء في التغريدة: "راح قول كلمة للتاريخ وتذكروني وبتمنى ما تعلقو عا كلامي اليوم النتيجة الوحيدة لكل ما يجري ستكون الإفلاس ووضع البنك الدولي شروطه علينا وفقدان اللبنانيين لطريقة عيشهم وتحويلهم إلى شحاذين، عصابة حاكمة وعصابة أخطر منها تدير جزءا وأشدد على كلمة جزء من الحراك".

​وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، قد استقال من رئاسة الحكومة، في 29 تشرين الأول الماضي، أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة اللبنانية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة.