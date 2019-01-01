قوات الأمن العراقية تعيد فتح ميناء أم قصر بعد تفريق محتجين

جهينة نيوز:

قال مسؤولون في ميناء أم قصر إن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر نقلت عنها "رويترز"، أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه/ منذ يوم الاثنين، لكن العمليات لم تستأنف بعد.

وتوقفت العمليات في أم قصر، من 29 تشرين الأول إلى التاسع من تشرين الثاني، مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من تشرين الاول. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.