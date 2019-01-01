الخارجية الروسية: لا معلومات موثوقة لدينا حول العملية الأمريكية لتصفية "البغدادي"

الجمعة, 22 تشرين الثاني 2019 الساعة 10:33 | سياسة, عالمي

الخارجية الروسية: لا معلومات موثوقة لدينا حول العملية الأمريكية لتصفية

جهينة نيوز:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف اليوم الجمعة أن الجيش الروسي لا يملك معلومات موثوقة بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في سوريا.

وأوضح سيرومولوتوف لـ"سبوتنيك" حول ما إذا كان في استطاعة الجانب الروسي تأكيد مقتل زعيم تنظيم "داعش": "لقد علقت وزارة الدفاع الروسية على هذا السؤال"، وأضاف: "لا توجد لدى عسكريينا، الذين يعملون على الأرض معلومات موثوقة حول حقيقة ونتائج العملية المذكورة بشأن القضاء على القائد الميداني السابق لتنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي".

كما كان أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن بإمكان مسلحي تنظيم "داعش"، الذين فروا من أماكن الاحتجاز، المساعدة في استعادة القدرة القتالية لهذا التنظيم، وأنه يجب منع استئناف العمليات القتالية في المنطقة كي نحول دون ذلك.


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