زها حديد تشيد أطول بناء في العالم ببكين بعد أعوام من وفاتها!

جهينة نيوز:

افتتح امس الخميس في العاصمة بكين أطول مبنى "أتريوم" في العالم من تصميم شركة المهندسة المعمارية زها حديد.

ويقع برج "Leeza SOHO" في أحد أرقى الأحياء التجارية في العاصمة بكين "Fengtai" ويضم 45 جناحا من المكاتب والمحلات التجارية والمطاعم.

ويتميز التصميم الفريد للمبنى برجين داخليين تحيط بهما جدران زجاجية على ارتفاع البناء لتشكل تحفة فنية فريدة.

وتمتد المساحة الفارغة بين هذين النصفين إلى الارتفاع الكامل للبرج، مما يخلق أطول ردهة في العالم تبلغ مساحتها 194.15 مترا والتي تدور عبر المبنى بينما يرتفع البرج لإعادة تنظيم الطوابق العليا على شكل حلزوني، مع تداخلات فريدة بين البنائين.

ويتخلل الردهة أربعة جسور معلقة تربط بين الشطرين المنفصلين على مستويات مختلفة، فيما يغطي الزجاج كامل المبنى ليعطي صورة بانورامية لكل العاصمة.

ويقع المبنى على قطعة أرض مجاورة لمحطة سكة حديد "Fengtai" ويمتد على نفق جديد لخدمة مترو الأنفاق.

والغرض من تشييد البناء هو أن يصبح نقطة محورية للمنطقة التجارية الجديدة.

وتم تصميم المبنى للحصول على شهادة LEED الذهبية ويتميز بنظام إدارة الطاقة المتقدمة الذي يراقب التحكم البيئي وكفاءة الطاقة في الوقت الحقيقي.

وصمم البناء شركة المهندسة المعمارية زها حديد، وهي شركة أنشأتها المهندسة العالمية الشهيرة البريطانية من أصل عراقي زها حديد، التي توفيت عام 2016 في ميامي عن عمر ناهز 66 عاما؛ بحسب "سي أن أن.