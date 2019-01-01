بعد طول انتظار.. المباشرة ببناء أول مقسم مرخص في ماروتا سيتي بدمشق

جهينة نيوز:

بين مدير تنفيذ المرسوم التشريعى 66 بمحافظة دمشق المهندس رياض دياب الى بدء أعمال الصب البيتوني أمس لأساسات أول مقسم حصل على رخصة بناء من قبل المحافظة في مدينة ماروتا سيتي جنوب شرق المزة بدمشق في المنطقة التنظيمية الاولى مضيفا أنه أول مقسم يحصل على رخصة بناء من بين 123 مقسماً حصل مالكوها على الموافقات التصميمية المعمارية من أصل 142 طلباً حيث كان تم تقديم 47 طلباً للترخيص من قبل مالكي المقاسم للبدء بالبناء أحيل 35 منها للمديريات المعنية لتدقيق المخططات استكمالا لاجراءات صدور التراخيص كما يوجد لدى المحافظة 7 رخص جاهزة لتسديد رسوم البناء من قبل أصحابها.

وأشار مدير التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق المهندس ابراهيم دياب نقلا عن صحيفة الثورة الى أن المحافظة قدمت تسهيلات عدة لمالكي المقاسم لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على منح التراخيص للمقاسم كتخفيض قيمة تأمين الواجهات والمرافق المشتركة للمقاسم المطلوب ترخيصها لتصبح بنسبة 2،5% من كلفة بناء المتر الطابقي الواحد على الهيكل بدلاً من النسبة المعمول بها سابقاً والمقدرة بـ 5 % وغيرها من التسهيلات.

المنفذ لبناء المقسم الأول في ماروتا سيتي المهندس كمال الشماط بين أن المقسم يتالف من 12 طابقاً يضم 38 شقة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 150حتى 300م3 إضافة لطابق أرضي مشترك لألعاب الأطفال وقاعة اجتماعات وثلاثة مرائب للخدمات والسيارات أي بمساحة اجمالية تبلغ 13600 متر مربع، داعياً جميع المقاولين للاسراع بالحصول على رخص البناء في ظل التسهيلات التي تقدمها محافظة دمشق.

وتبلغ مساحة ماروتا سيتي نحو 214 هكتاراً تشمل كفرسوسة والمزة وتضم 186 برجاً سكنياً بارتفاعات تتراوح بين 11 و22 طابقاً و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل الى 50 طابقاً، وتم حتى تاريخه إنجاز أكثر من 80 %من أعمال البنى التحتية لماروتا سيتي وهي بنى متكاملة وعصرية ضمن أنفاق تمتد تحت الارض لتغطي كامل المدينة وتؤمن اطلاق الخطوة الاولى للمدن الذكية في سورية مع توفير خطوط وأنابيب الغاز بما يغطي كل متطلبات الاستعمال المنزلي والخدمي والاستثماري والتجاري والتدفئة النظيفة مع مراكز تحكم خدمية تؤمن جميع الخدمات الحكومية والبلدية والخاصة بطريقة عصرية متكاملة وتلبي كل الاحتياجات السكانية.