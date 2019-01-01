أمريكا "ضعيفة استراتيجيا" والسبب روسيا!

جهينة نيوز:

أكد كبير مستشاري أجهزة الأمن الأمريكية آندي كيزير أنه على الولايات المتحدة أن تبدأ في دعم المؤسسات الوطنية التي تعمل بخامات اليورانيوم، والتوقف عن شراء هذه الموارد من شركات روسية وشركات دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال كيزير نقلا عن موقع "بريكينغ ديفينس" إن وضع اليورانيوم في السوق الدولية الحالي يشكل "ضعفا استراتيجيا" للولايات المتحدة، ففي الواقع تأتي نصف واردات اليورانيوم من روسيا أو من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وتغرق الشركات المملوكة لهذه الدول السوق العالمية وتزاحم شركات السوق الحرة.

كما لفت كيزير الانتباه إلى اعتماد أمريكا على واردات المعادن الأرضية النادرة القادمة من الصين.

في سياق آخر قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة وإيران ستبحثان، الأسبوع المقبل، العثور على آثار لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في طهران، مضيفا أن طهران لم تقدم أية معلومات أخرى بشأن مصدر الجزيئات.