الخارجية الإيرانية: بلادنا قوة دولية يمكنها التأثير في مسيرة التغيير العالمية

جهينة نيوز:

قال مسؤول إيراني رفيع إن العالم لم يعد أحادي القطب وإنما برزت قوى دولية عدة يمكنها أن تلعب دورا مؤثرا.

وأكد مساعد الخارجية الإيرانية محمد كاظم سجادبور أن العالم لم يعد أحادي القطبية، بل ظهر العديد من الأقطاب الأخرى، كما أن الظروف الدولية لم تعد كما كانت عليه في الماضي، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وجاءت تصريحات كاظم سجادبور على هامش مشاركته في مؤتمر "العولمة في آسيا المعاصرة" الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح محمد كاظم سجادبور، الذي يرأس رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية أن الدول الكبيرة مثل روسيا وإيران والهند والصين، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في مسيرة التغيير والتطور، وخفض الأضرار المتعلقة بالعولمة واستثمار الفرص التي توفرها العولمة.

وقال سجادبور: "إن العولمة وفرت تركيبا من الفرص والتحديات لجميع الدول الآسيوية، وأن العصر الحاضر هو عصر آسيا التي بإمكانها أن تؤدي دورا أساسيا، في ضوء التغير الحاصل في مصادر القدرة والثروة".

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني بأن المجتمع الدولي يمر بمرحلة معقدة من الاقتصاد العالمي، وبأن العولمة التي وفرت فرصة إيجاد العلاقات الاقتصادية تلحق الأذى بالآخرين، من قبل بعض اللاعبين، خاصة عبر استغلال المؤسسات المالية الدولية.