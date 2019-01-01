تعرف على خطة المقاومة في لبنان لتحرير الجليل شمال فلسطين المحتلة

جهينة نيوز:

منذ قال سيد المقاومة ان قيادة حزب الله قد تطلب من المقاومين السيطرة على الجليل و كيان الاحتلال يعيش كابوس دائم وصل به الامر الى شن عملية عسكرية تحت مسمى الحرب على انفاق حزب الله كشف خلالها عن بعض الانفاق, فيما لايزال الاعلام الصهيوني يناقش خيارات المقاومة التي لا يعلمها الا المقاومين أنفسهم.

و جديد تحليلات العدو هو ما كشفه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق عن خطة "حزب الله" اللبناني الجديدة لاقتحام شمال فلسطين المحتلة.

و قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن الجنرال غادي آيزنكوت، كشف عن خطة جديدة لحزب الله مشكلة من 6 آلاف مقاتل لبناني، لاختراق حدود فلسطين عبر الأنفاق.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، أن "حزب الله" بالاشتراك مع قوات "فيلق القدس" الإيراني، يدرب نحو 6 آلاف مقاتل لبناني لاختراق الحدود عبر عشرات الأنفاق، خلال أية مواجهة محتملة مع (إسرائيل).

وذكرت الصحيفة العبرية أن تصريحات آيزنكوت، قد ألقاها خلال محاضرة أمنية، اليوم الخميس، في مؤتمر معهد "دراسات الأمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب، والتي رأى فيها أن "حزب الله" ينوي مفاجأة (إسرائيل) عبر اختراق ما يزيد عن 6000 مقاتل لبناني، من خلال عشرات الأنفاق الأرضية، لاقتحام منطقة الجليل، تحديدا، واحتلال أجزاء منها.

وأوردت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال غادي آيزنكوت زعمه، أن "حزب الله" اللبناني يعكف على بناء قدراته العسكرية المهمة والاستراتيجية منذ عشر سنوات كاملة، وأن عملية "درع الشمال"، التي جرت العام الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كانت لإحباط جزء من هذه الخطة.

و يذكر انه و خلال عدوان كيان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان و في نهاية المعارك أطلق حزب الله صواريخ من على الحدود مباشرة مما يشير الى ان حزب الله قد لا يحتاج الى انفاق لاقتحام الجليل.