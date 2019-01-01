العثور على هيكل عظمي لثعبان يمتلك أرجل و اقدام و قادر على المشي

جهينة نيوز:

كشفت البقايا المكتشفة من قبل الخبراء، أنه خلال السبعين مليون سنة الأولى من تطور الأفاعي، كانت تملك أرجلا خلفية.

بالإضافة إلى ذلك، وفرت دراسات البقايا معلومات حول كيفية تطور جمجمة الثعبان المرنة من أسلافها السحالي.

قام فريق بحث دولي بإجراء مسح ضوئي ومجهري عالي الدقة لجمجمة ثعبان يطلق عليه اسم "ناجاش"، لتحديد بيانات جديدة عن التطور المبكر للأفاعي.

ومن المعروف أن الثعابين لا تمتلك أرجل، مثل العديد من السحالي أيضا، ولكنها تتميز عن بعضها البعض بجماجمها، حيث تحدد الجمجمة حجم الفريسة التي يمكن أن يبتلعها الثعبان.

ويشار إلى أن جمجمة "ناجاش" محفوظة بشكل جيد، الأمر الذي قدم للعلماء قدرا كبيرا من المعلومات حول كيفية تطور الجمجمة لدى الثعابين.

ووفقا للعلماء، فإن "ناجاش" يظهر أن الثعابين تطورت من السحالي، كما تنبأ عالم الأحياء داروين، وفق جريدة "Science Advances" العلمية.

وأظهرت شجرة العائلة الجديدة أن الثعابين كانت تمتلك أرجلا خلفية صغيرة تكونت خلال أول 70 مليون سنة من تطورها.

سبوتنك