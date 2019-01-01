أبراج الجمعة 22 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٢/ ١١: مرتبط بالأمل، نشيط يعيش من اجل اهله ، نشيط وعقلاني، يخلق صداقة حقيقية عنده شعور صحي، يعزز قدراته على التركيز مع الاجراءات، ذو مشهد ايجابي، ليس لديه حواجز وممنوعات، يحاول ان يدقق، الايام القادمة يحقق ارباح بدون شك، حسابات سابقة يدقق بها، عمل جديد، تغيير، يطلب منك التفكير الاعمق، ابحث عن المعلومات او العقارات، ميراث للبعض وعلاقات مميزة للبعض، تشعر بطيبة الاخرين تجاهك

الحمل: لا تلجأ للاستفزاز او شن الحروب لان هذ اليوم معاكس جدا وقد يولد لك القلق، تبدل اولوياتك بحيث لا تبعثر اعمالك وتسود الفوضى، لانك بهذه الاثناء تعالج مشاكلك على صعيد الشراكة وانتبه فقد يعود شيء من الماضي للظهور بحياتك

الثور: تقلبات تطل على انفراجات واسعة ونشاطات واعدة وارباح ونجاحات، بوصول القمر للميزان تتبدل الامور للايجابية، مواقعك تسيطر على الموقف تتكلف بمهمة تقدم عليها بشغف، تقدم على مبادرات تلفت اليك الانظار وتلاقي التجاوب الكامل، تسمع اصداء نجاحك

الجوزاء: يخدمك الحدس والحكم الصائب على الامور وتنفذ بعض الافكار الجيدة، يولد عندك بعض التفاصيل، تطالب الاصدقاء بتقويم اعمالك، تتذمر من ظلم يقع عليك، تتصرف بانفعال، حظوظ وتغيير مكان اقامة ومرجعية مصرفية، او مراجعة قضايا المال، لا تتصرف بانفعال

السرطان: استفد بكل المجالات وخاصة بالمجال العائلي، يحمل لك مفاجآت سارة، ابتعد عن المغرضين والسارقين والمحتالين، قد تفرح بالعطاء وتجد سعادتك باسعاد الاخرين، وظف اعمالك والجا لمفاوضات الحظ مضاعف، سيطر على اوضاعك اكثر من السابق لانك تشعر بمواجهة بعض العراقيل والحواجز

الاسد: ربما تقود مسيرة بثقة بالنفس، تجد نفسك مسؤولا عن الاخرين وسعيد لنجاح يحققه غيرك من عبرك، تباشر بالاتصال بالزبائن والجماهير، فترة مناسبة والوحي كبير جدا والعروض جيدة، القمر بالميزان تتناغم الافلاك معك، وتباشر بالافضل لك، تعبر بطريقة افضل عن نفسك

العذراء: اترك الامور على سجيتها وكن متعاطف مع بعض المقربين، اليوم مضاعف بحياتك الشخصية، تضطر لقبول بعض الشروط، تتراجع لموقف لاقى الاعتراض، تشعر انك دخلت مرحلة جديدة على صعيد حياتك الشخصية، لا تحتمل التسويف، اليوم لباقة وتفاوض بشان عمل او استثمار، حظ مادي في الطريق

الميزان: تخلق اجواء درامية قد تولد عندك بعض الحظوظ والمنافسات، الفترة جيدة للمبادرة، دخلت مرحلة جيدة يجب ان تخفف خلالها المغامرات، لكن تغامر لان القمر وصل لبرجك، قد تقوم بالمغامرة والرهان على جديد، بامكانك ان تحصد ما زرعت، القمر ببرجك يفرض عليك تغيير مهم بشكلك او مكان اقامتك

العقرب: يكثر الناس حولك ويصبح ضجيج شديد، تغيرات سريعة وتباشر مفاوضات مهمة، نقاشات تخص اعمالك او احد المشاريع ولكنك لست مطمئن، اليوم يشير لبعض المماحكة لكن تتخطاها بسرعة، القمر بالميزان يعمل لك معاكسة

القوس: تفرح بموافقة وتحقق اهداف شخصية مهنية، تقف لجانب الكثيرين، تستقطب المؤيدين، تهتم بعرض، حظ لازاحة بعض الحواجز من طريقك، المناخ اجتماعي ومنهي، اصدقاء قديمون تلتقي بهم او تتعرف لوجه جديد، تتضامن الافلاك لصالحك، اليوم يحمل لك عرض جديد

الجدي: تعرقل بعض المستجدات طريقك، وسعيك لتحقيق المشاريع، انتبه وتجاوب مع المستجدات وتعامل معها بذكاء ومرونة، قد تفاجئك الاوضاع ويطرأ ما لا يتجاوب مع تطلعاتك، استفد من الاوضاع في عملك، تعديلات مهنية انتبه لسمعتك الطيبة لان تعاملك مع الغرباء

الدلو: تبتسم لك الاقدار وتحمل لك خبر سار، او انعطاف نحو الافضل او تطمين على صعيد صحي او مهني، سفر او لقاءات او سهرات، تفاؤل وايجابية وتطمئن لوجودك بمكان اخر، تستقبل زوار او تودع زوار

الحوت: يخف الضغط، القمر بالميزان ثقتك بنفسك، القمر يدعوك للتعاطي بدبلوماسية وتدوير الزوايا لانقاذ الاوضاع، تتحمس لاعطاء جواب او مواجهة، الفترة دقيقة وبها خسارة، انتبه لا تبالغ كثيرا، تضطرك بعض العراقيل للتأني، فاتورة واستحقاقات ومرافقة مريض