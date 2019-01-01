نتنياهو يزعم انه يتعرض لانقلاب

جهينة نيوز:

رفض رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الخميس كل التهم التي وجهت له ووصفها بانها “مفبركة” وقال إنه يتعرض لانقلاب سياسي وسيستمر بقيادة الحكومة رغم لائحة الاتهام.

وقال نتانياهو في خطاب متلفز “ان التهم الموجهة لي ذات دوافع سياسية”، وبدأ كلامه بالقول “انا ملزم بان اقول لكم إنه يوم صعب جدا وهو يوم صعب لمؤيدي ومحبيني”، واضاف “إنه انقلاب سياسي على رئيس الوزراء باتهامات مفبركة وتحقيقات ملوثة ومغرضة”، مؤكدا أنه “مستمر بقيادة الحكومة بالرغم من لائحة الاتهام”.

وقرر المدعي العام الاسرائيلي افيخاي ماندلبليت الخميس توجيه لائحة اتهام لنتانياهو في ثلاث قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وجاء في بيان لوزارة العدل “ان المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام (ضد نتانياهو) في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء”.

وهاجم نتانياهو النيابة وقال “ان المحققين تعاملوا وكانهم يتعاملون مع عالم الجريمة”، وتابع “حان الوقت للتحقيق مع المحققين والنيابة”.