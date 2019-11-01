موقع المنار ينشر شهادة جيفري فيلتمان و"اللبنانيات الثلاثة" أمام الكونغرس الأمريكي

جهينة نيوز:

نشر موقع المنار شهادة فيلتمان و اللبنانيات الثلاثة أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا والإرهاب الدولي التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس و التي ركزت على التطورات اللبنانية الاخيرة سياسيا وشعبيا وتضمنت جملة تدخلات في هذا الامر وكشفت طريقة التفكير الاميركية في التعاطي مع الحراك الشعبي والضغوط على لبنان.

اما النساء الثلاثة فهي:

– حنين غدار (باحثة بمعهد واشنطن)

– كارلا حمود (محللة لشؤون الشرق الأوسط)

– منى يعقوبيان (كبيرة المستشارين لشؤون سوريا والشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد السلام الأميركي)

ومداخلاتها حملت في جوانب منها منحى تحريضيا وذهبت أبعد من مجرد أوراق بحثية كانت قد سلمتها اللبنانيات الثلاث وتم عرضها على صفحة موقع الكونغرس مسبقاً.

لتحميل رابط شهادة جيفري فيلتمان و اللبنانيات الثلاثة أمام الكونغرس