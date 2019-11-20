بيان بخصوص الاعتداء الصهيوني علي الجمهورية العربية السورية" بقلم:الدكتور عادل رضا

جهينة نيوز:

نعلن استنكارنا ورفضنا للعدوان الصهيوني علي الجمهورية العربية السورية وهو عدوان عسكري متكرر يكشف الطبيعة العدوانية الهمجية للكيان الصهيوني وعدم رغبته بأي سلام مع محيطه ويثبت مجددا طبيعة الدور الاستعماري المرسوم لهذا الكيان السرطاني المزروع بقلب العالم العربي.

ان الموقف والمبدأ والشرف العربي والتكليف الشرعي الاسلامي يتطلب منا الوقوف مع القطر العربي السوري ضد اي عدوان خارجي ونحن أيضا بنفس الوقت نستنكر ونرفض بقاء الاحتلال الامريكي والبريطاني والفرنسي والتركي على الاراضي العربية السورية ونؤكد حق الدولة السورية والمجتمع والجيش بمحاربة اي غاصب محتل لأراضي القطر العربي السوري بما فيها الجولان المحتل صهيونيا منذ العام ١٩٦٧.

وهذا حق ثابت قانونيا للدولة العربية السورية وايضا يقره المنطق والعقل والتاريخ.

ان على المنظمات الدولية والإقليمية القيام بدورها والمطالبة بالالتزام بالقوانين الدولية وعلى الجامعة العربية تطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك وتفعيلها ودعم القطر العربي السوري الذي يعيش ويواجه اكبر حرب عسكرية استخباراتية دعائية لما بعد الحرب العالمية الثانية.

ونعيد الطلب من الاتحاد الروسي الالتزام بتعهداتها القانونية العسكرية بالدفاع عن القطر العربي السوري عن اي اعتداء عسكري كما هو موقع وثابت وموثق بالحلف العسكري والأمني الموقع بين البلدين المستقلين منذ الثمانينات وما قبلها ضمن اللوائح والقوانين الدولية.

وترك سوريا الدولة والمجتمع والجيش تواجه الاعتداءات العسكرية الصهيونية وغير الصهيونية من غير رد روسي وحماية روسية هو يخالف ما اتفق عليه البلدين المستقلين.

والامر موصول كذلك بالجمهورية الإسلامية المقامة على أرض إيران الحليف الاستراتيجي الملزم قانونا بالحرب العسكرية المشتركة مع الجمهورية العربية السورية.

عاشت الامة العربية

عاش الاسلام الصانع للعدالة والنهضة

العشرين من نوفمبر للعام الفان وتسعة عشر

٢٠/١١/٢٠١٩

د.عادل رضا