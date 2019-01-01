مستخدمي المسنجر ... بياناتكم غير آمنة

جهينة نيوز:

أعلن أرسيني بوياركوف، رئيس وكالة “بيزنيس دروم” التحليلية، وعضو مجلس خبراء مجلس الدوما الروسي المعني بالاقتصاد الرقمي، اليوم الخميس، أن مستخدمي الـ”ماسنجر” بشكل عام، يجب أن يكونوا مهيئين مسبقًا لحقيقة أن بياناتهم الشخصية على هواتفهم الذكية يمكن أن تصبح متاحة لدائرة غير محدودة من الأشخاص.

وقال بوياركوف لوكالة “سبوتنيك”: “يمكن للتطبيقات المحملة على هواتفنا جمع كميات هائلة من المعلومات حولنا، ومن المستحيل تقريبًا اكتشاف ما تقوم بنقله إلى الشركة المصنعة تمامًا. يجب على المستخدم الذي يشعر بالقلق بشأن مشكلة أمنية الافتراض بأن جميع المعلومات من الهاتف الذكي، ابتداءً من تحديد الموقع إلى الصور ومحتوى الرسائل الفورية، قد تكون متاحة لعدد غير محدود من الأشخاص، غدًا”.

وأشار إلى أنه في الممارسة العملية، ترتبط حالات التسريب دائمًا بالأفعال غير الحذرة التي يقوم بها المستخدم نفسه، والذي يتيح معها الوصول إلى بياناته مباشرة عبر الهاتف.

وأضاف بوياركوف بأن “مراقبة صحة المعلومات – باستخدام الـ”في بي أن” [السمة الخاصة الافتراضية]، والماسنجر الأجنبي الآمن، وحذف المراسلات بانتظام والصور “الإضافية”، يمكنك أن تشعر بالأمان مع درجة عالية من الثقة”.

سبوتنك