تركيا بدأت التغيير الديمغرافي شمال سوريا وفتحت الباب للراغبين في الانتقال إلى تل أبيض

جهينة نيوز:

نقل "المرصد المعارض" و الذي مركزه بريطانيا عن مصادر "موثوقة"، اليوم الخميس، أن تركيا شرعت في عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى إلى إحداثها في المناطق التي احتلتها في شمال سوريا.

وأكدت المصادر أنه يتم نقل عدد من سكان الشمال السوري إلى مدينة تل أبيض التي خضعت لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن عملية "نبع السلام" العسكرية.

وصرحت بأن "القوات التركية بدأت تنفيذ عمليات نقل المواطنين ممن يرغبون الانتقال إلى تل أبيض، حيث تنطلق سيارات مرافقة يوميا في الصباح وفي المساء بعد تسجيل أسماء الراغبين في الانتقال".

وأضاف "المرصد" أنه يتم نقل المواطنين من جرابلس إلى الحدود مع تركيا ثم إلى تل أبيض بصحبة ممتلكاتهم وأغراضهم، بحجة أنهم يعودون إلى مناطقهم الأصلية عبر تركيا، وبين أيضا أن "المرافقة تنطلق يوميا في الساعة 7 صباحا ومرة أخرى في الساعة 7 مساء، حيث يتم نقل الراغبين في الانتقال إلى تل أبيض ومرافقتهم حتى الحدود وصولا إلى تل أبيض، ويتركونهم هناك".

وأكد "المرصد المعارض" أنه رصد منذ بداية عملية "نبع السلام" في اشارة منه الى العدوان التركي في التاسع من أكتوبر 2019، انتهاكات تنفذها الفصائل الموالية لتركيا المنضوية تحت لواء ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، سعيا إلى إجبار من بقي في المناطق التي سيطروا عليها في الشمال السوري للرحيل من أجل تنفيذ عملية تغيير ديمغرافي في المنطقة.