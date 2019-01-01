كيان العدو: نعمل على ترتيب اتفاقية

جهينة نيوز:

كشف وزير خارجية كيان العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تعملان على ترتيبات اتفاقية "اللاحرب" بين كيان الاحتلال الاسرائيلي ودول الخليج.

وأشار كاتس، في مقابلة مع صحيفة "جيروازاليم بوست"، إلى أنه "بموجب خطة الرئيس ترامب للسلام، سيتم بناء سكة حديد تربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل حيفا المطل على البحر المتوسط".

وكشف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، قبل 3 أشهر عن توجه لتوقيع اتفاق مع دول الخليج يشمل "عدم شن أعمال عدائية"، وذلك تمهيدا للتطبيع الكامل بين (إسرائيل) ودول الخليج، وأن هناك تطورات في تل أبيب وواشنطن حول هذا الأمر، فضلا عن انخراط دول عربية في هذا الحراك.