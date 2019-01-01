المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو بتلقي رشى والخداع وسوء الأمانة

جهينة نيوز:

قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى في الملف 4000، وتهمة "الخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000".

ومن المقرر أن يعلن مندلبليت ذلك رسميا في مؤتمر صحفي عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة القضاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن الصحافيين سيمنعون من توجيه الأسئلة للمستشار القضائي بعد إلقاء بيانه، وسيقتصر تواجدهم على نقل أحداث المؤتمر.

كما أنه من المقرر أن يدلي نتنياهو بتصريحات في هذا الخصوص، في تمام الساعة الـ20:30، من مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، دون السماح للصحافيين بالحضور.

هذا، وأجرى مكتب المستشار القضائي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، جلسات مكثفة حول ملفات نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، قد نقلت بداية الأسبوع الجاري، عن مصادر سياسية تحدثت مؤخرا مع مقربين من نتنياهو، "أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون".

ويواجه نتنياهو شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين.