المفتي حسون لوفد ألماني: سورية تفتح أبوابها لجميع أبنائها الذين هجروا بسبب الإرهاب

جهينة نيوز:

التقى اليوم سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون وفداً برلمانياً ألمانياً برئاسة فرانك بازيمان رئيس مجموعة الاتصال الخاصة بسورية في البرلمان الألماني.

وأكد المفتي حسون أن سورية تفتح أبوابها لجميع أبنائها الذين هجروا بسبب الحرب الإرهابية ليساهموا في إعادة اعمار وطنهم بعد أن عم الأمان معظم انحائه مشيرا إلى أن الوفود الأوروبية التي زارت سورية خلال الفترة الأخيرة لمست أن الحياة فيها طبيعية.

من جانبه أكد بازيمان أهمية رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الاقتصادي عن الشعب السوري مشددا على ضرورة مساهمة الدول الأوروبية في إعادة اعمار سورية وعودة أبنائها إليها لأن الأمان والاستقرار عادا إليها.