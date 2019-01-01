بسبب الحرب على اليمن ... جو بايدن يهدد السعودية

الخميس, 21 تشرين الثاني 2019 الساعة 19:49 | سياسة, عالمي

بسبب الحرب على اليمن ... جو بايدن يهدد السعودية

جهينة نيوز:

شدد المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن من حدة نبرته تجاه السعودية، مؤكدا على ضرورة معاقبة الرياض على خلفية حرب اليمن (التي تنفذها السعودية نيابة عن الامريكيين) واغتيال جمال خاشقجي.

وذكر بايدن نائب الرئيس في عهد باراك أوباما ردا على سؤال عن الطريقة التي يتعين على الولايات المتحدة الرد بها على قضية خاشقجي والحرب اليمنية، أنه كان سيمضي في تجميد المساعدات العسكرية إلى الرياض وجعل السعودية دولة منبوذة على الصعيد الدولي.

وقال: "كنت سأوضح بجلاء أننا لا نعتزم في الواقع بيع الأسلحة لهم، وننوي إجبارهم على دفع الثمن ونبذهم".

وتابع بايدن أنه كان سيلغي جميع الإعانات الأمريكية الممنوحة للسعوديين ومبيعات أي مواد لهم، مضيفا أن حكومة السعودية "تحظى بقيمة اجتماعية إيجابية قليلة جدا"، متهما إياها بـ"قتل الأطفال والأبرياء"، ما يحتم "ملاحقتها".


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