"هالك الإيراني" يدخل عالم السينما وأفلام الحركة والإثارة

جهينة نيوز:

يبدو أن سجاد غريبي الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي والملقب بـ"هالك الإيراني"، سيدخل في تحد جديد بعد اقتحامه عالم القتال في فنون الرياضات المختلطة MMA.

وأعلن غريبي صاحب العضلات المفتولة المثيرة للإعجاب في "إنستغرام" والذي يتابعه حوالي 468 ألف متابع، أنه سيدخل عالم السينما، وسيقوم بتصوير فيلمه الأول بعنوان "كن نجما".

وسيندرج الفيلم تحت نوع أفلام الإثارة والكوميديا، وسيقوم بإخراجه المخرج الإيراني مصطفى هاشمي المعروف شعبيا باسم العميل "زيهي".

وسيلعب غريبي البالغ 27 عاما دور شرطي ضالع في عملية اختطاف، حيث تدور قصة الفيلم حول الغيرة والجشع التي تقف أمام نجاح الشخص والمعيقة لأن تجعل منه نجما.

يعد "هالك الإيراني" من الوجوه المعروفة على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث لقب بـ"هالك" للشبه الكبير بينه وبين الشخصية الخارقة المعروفة، ويصل وزنه إلى 175 كيلوغراما ويبلغ طوله 186 سنتيمترا.

وكانت قد وقعت منظمة Bare Knuckle FC League للفنون القتالية المختلطة MMA، والتي تنظم نزالات بدون قفازات، عقدا مع الشاب الإيراني العملاق غريبي.

ووصفت المنظمة الأمر بأنه "أكبر توقيع في تاريخ الدوري"، ويتبقى البحث عن مقاتل يوافق على إقامة نزال ضد غريبي بقبضتين عاريتين، حيث لا يرتدي المقاتلون قفازات في نزالات "Bare Knuckle FC"، التي تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن بوجود فوارق عدة.