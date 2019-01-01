انطلاق عرض مسلسل التركي" المؤسس عثمان" ويحقق ترندا عالميا

جهينة نيوز:

عرضت أمس الأربعاء أولى حلقات المسلسل التاريخي التركي "المؤسس عثمان" والذي يروي سيرة الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية والذي هو امتداد لمسلسل "قيامة أرطغرل".

المسلسل الذي انقسمت الآراء حوله قبل بداية عرضه وتوقّع البعض عدم تحقيقه نجاح مسلسل "قيامة أرطغرل" بسبب بوراك أوزجفيت، والذي يعتبره البعض انه يعتمد على وسامته ولن يصلح إلا للأدوار الرومانسية، ولن يستطيع أن يؤدي الدور التاريخي للمؤسس عثمان ويجذب المشاهد إليه، ولكن ومع الدقائق الأولى لعرض الحلقة الأولى من المسلسل دخل "هاشتاغ" المسلسل الترند التركي وتصدّره خلال 15 دقيقة. وبقي متصدّراً المرتبة الأولى لأكثر من 16 ساعة. وكذلك دخل اسم بوراك في الترند التركي.

كما دخل المسلسل في الترند السعودي ووصل إلى الترند العالمي، حيث احتل المرتبة الرابعة بأكثر من 35 ألف تغريدة