الصين: "رد حازم" على مشروع قانون أميركي حول هونغ كونغ

جهينة نيوز:

حذرت الصين اليوم الخميس بأنها على استعداد "للرد بحزم" على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي دعما للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.

وأقر مجلس النواب الأميركي بـ417 صوتا مقابل صوت معارض واحد الأربعاء مشروع قانون دعما لحقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه بالإجماع.

وينص مشروع القانون على أن يقوم الرئيس بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان فيها.

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون، بحسب مصدر مطلع على المسألة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي: "إننا ندين بشدة ونعارض بحزم" هذه الخطوة الأميركية. وحذر الولايات المتحدة من التدخل في هونغ كونغ وفي شؤون الصين الداخلية.

وقال: "إذا كان الجانب الأميركي مصمما على التحرك بشكل أحادي، فإن الصين ستتخذ التدابير الكفيلة بالرد بحزم" من غير أن يكشف تفاصيل حول ما تعتزم بكين القيام به.