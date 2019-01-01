دراسة: زيادة دخل المرأة يشكل خطراً على صحة الزوج

جهينة نيوز:

أشارت دراسة أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الأزواج يقعون فريسة للضغط النفسي ويتعرضون للتوتر بشكل متزايد إذا كانت زوجاتهم يكسبن أكثر منهم.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة باث، فإن الأزواج الذين يعتمدون كلياً على زوجاتهم للحصول على الدعم المالي يتعرضون لضغوط شديدة بشأن وضعهم.

وتقول الدكتور جوانا سيردا: "تشير الدراسة إلى أن المعايير الاجتماعية حول كسب المال يمكن أن تشكل خطراً على صحة الرجال، إن كانت زوجاتهم هنّ من ينفقن عليهم."

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة البيانات التي تم جمعها من 6000 من الأزواج على مدار 15 عاماً في أمريكا.

كما تشير نتائج الدراسة إلى أنه عندما تجاوز دخل الزوجات 40 في المئة من إجمالي دخل الأسرة، بدأ الرجال يشعرون بالقلق، ويقعون تحت ضغوط نفسية شديدة تنجم عن كونهم العائل الثانوي في الأسرة، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا