بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب والاجور.. التجارة الداخلية: التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه رفع سعر أي مادة

جهينة نيوز:

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن الوزارة وفور صدور المرسومين التشريعيين رقم 23 و24 تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق.

وشدد النداف في تصريح له اليوم على أن الوزارة أوعزت لمديرياتها بكافة المحافظات بتكثيف الرقابة على المحال التجارية لكي لا يحاول بعض ضعاف النفوس العبث بقوت المواطن واستغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية.

كما أكد أنه سيتم التصدى بحزم لكل من تسول له نفسه رفع أسعار أي مادة أو سلعة غذائية أو استهلاكية والخروج عن الأسس والقرارات الناظمة لعملية التسعير والالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات ناظمة لتنشيط عملية البيع والشراء وطرح المواد بالأسواق بأسعارها الطبيعية والمنطقية.

وأوضح أن المؤسسة السورية للتجارة ستضاعف جهودها لطرح تشكيلة واسعة من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة لتعزز من دورها في التدخل الإيجابي.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسومين التشريعيين رقم 23 و 24 لعام 2019 ويقضي الأول بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين والثاني بمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 16000 ليرة سورية بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.