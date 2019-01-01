الدفاع التركية تؤكد احتلالها لـ 600 منطقة سكنية وتأسيس نقاط تفتيش شمال شرق سورية

جهينة نيوز:

في اطار المخططات الاحتلالية التي تتبعها تركيا أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن قوات بلاده "سيطرت على 600 منطقة سكنية على مساحة جغرافية تقدر بـ 4300 كيلومتر" في إطار العملية العسكرية التي تشنها شمال شرقي سورية .

وفي تصريحات لأكار نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم الخميس أكد أن تركيا لم تستخدم في العملية أي أسلحة محرمة دوليا بما فيها الأسلحة الكيميائية حسب تعبيره.

وأشار أكار إلى أن الجيش التركي أسس نقاط تفتيش على الطريق السريع "إم-4"، وأن العمليات أسفرت عن "تحييد حوالي 1200 إرهابي" منذ بداية العملية بالإضافة إلى "تحييد 158 إرهابيا من بي كا كا" في إطار عملية "المخلب" شمالي العراق حسب الوكالة.

كما أعلن أكار في حديثه أن تركيا ستستخدم لأول مرة منظومة الدفاع الجوية "حصار" اعتبارا من بداية العام وستكون فعالة ضد الطائرات بمختلف أنواعها، حتى المسيرة منها بالإضافة للصواريخ.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم حسب تعبيره.