الصين تطلق منصة لخدمات الاقمار الصناعية

جهينة نيوز:

أعلنت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اطلاق منصة لخدمات الاقمار الصناعية بهدف جعل موارد هذه الاقمار متاحة لنحو أكبر من المستخدمين.

ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن يوان هونغ يى المسؤول في الشركة قوله ان المنصة الجديدة من الممكن أن تقدم للمستخدمين موارد أقمار صناعية متكاملة من خلال شبكة محطات أرضية مبسطة وسهلة الاستخدام على نحو أكبر.

ويركز العمل الشائع لتسيير الاقمار الصناعية على الاقمار نفسها أكثر من الخدمات ما يجعل من الصعب مشاركة الموارد بين المستخدمين بسبب الحاجة الى قدر كبير من المعرفة والخبرة للحصول على المعلومات.

بدوره أوضح شيوى تاو وهو مسؤول اخر بالشركة أنه كجزء من خطة التنمية التجارية للفضاء الخاصة بالمجموعة تهدف المنصة الى تحقيق متطلبات مختلف الصناعات بالاستفادة من موارد الاقمار الصناعية.