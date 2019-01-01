حمية غذائية تحمي من فقدان السمع في الشيخوخة

جهينة نيوز:

كشفت دراسة امريكية حديثة أن اتباع نظام غذائي صحي مثل حمية البحر الابيض المتوسط قد يمنع الناس من فقدان السمع في سن الشيخوخة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مؤلفي الدراسة في مستشفى بريغهام ومستشفى النساء في بوسطن بولاية ماساتشوستس قولهم ان الاطعمة التي يبدو أنها الافضل لصحة السمع هي تلك الموجودة في حمية البحر الابيض المتوسط ما يشير الى أن اختيارها كنمط حياة له فوائد صحية عدة.

كما وجدت الدراسة أن الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضروات والفاصولياء الخضراء والمأكولات البحرية والاسماك كانوا أقل عرضة للابلاغ عن مشكلات السمع وتزايد سوء حالتها حيث انخفض خطر انخفاض السمع لدى

هوءلاء الاشخاص بنسبة تصل الى 30 بالمئة.

ودرس الباحثون 3135 امرأة بمتوسط عمر يبلغ 59 عاما وأجروا اختبارات للسمع عليهن طيلة ثلاث سنوات فضلا عن دراسة معلومات عن الانظمة الغذائية التي يتبعنها على مدى 20 عاما وفي المدى المتوسط كانت النساء أقل عرضة لخطر انخفاض السمع بنسبة 30 بالمئة اذ تناولن نظاما غذائيا صحيا وتقلصت مخاطر تلف السمع عالي التردد بنسبة 25 بالمئة.

وقال الدكتور شارون كورهان المؤلف الرئيسى للدراسة ان الاعتقاد الشائع هو أن فقدان السمع لا مفر منه في مرحلة الشيخوخة ومع ذلك يركز بحثنا على الاشياء التي يمكننا تغييرها في نظامنا الغذائي ونمط الحياة لمنع فقدان السمع أو تأخيره.

وأوضح كورهان أن الانماط الغذائية الصحية ارتبطت بالعديد من النتائج الصحية الايجابية وقد تساعد أيضا فى تقليل خطر فقدان السمع وأشار الفريق الى أن النظام الغذائي الصحي لديه القدرة على تحسين الدورة الدموية التي

يمكن أن تفيد الاذنين نظرا لان الاطعمة غير الصحية والدسمة تسد الاوعية الدموية وتقلل من امدادات الدم ما يؤدى الى عدم كفاية تدفق الدم الى الاذن الداخلية وهو ما يزيد من خطر تورمها أو تلفها.