ما موقف محمد صلاح وطارق حامد من الانضمام لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020؟

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية مصرية يوم امس الأربعاء عن موقف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر في حجز مقعده في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بعد الإطاحة بجنوب أفريقيا، من الدور قبل النهائي، بثلاثة أهداف دون رد.

وأكدت التقارير الصحفية أن محمد صلاح وافق على المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد اتصال هاتفي جمعه بالمدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 سنة، شوقي غريب".

وأوضح صلاح للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، أنه سوف يخاطب إدارة نادي ليفربول، وسوف ينسق مع إدارة النادي الإنجليزي، من أجل موافقتهم على انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في البطولة، خاصة أن الدوري الإنجليزي سينطلق عقب نهاية الأولمبياد بفترة مقبولة، ستسمح لصلاح بالعودة للمشاركة مع ليفربول منذ بداية الموسم، وفقا لموقع "الوطن" المصري.

وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني شوقي غريب، استقر على أسماء اللاعبين الثلاثة ممن هم فوق السن الذين سينضمون إلى منتخب الفراعنة تحت 23 سنة في أولمبياد طوكيو 2020".

وأكدت التقارير، أن اللاعبين الثلاثة هم: محمد صلاح، طارق حامد، أحمد حجازي، مشيرة إلى أنه إذا حدث إصابة لأحدهم ربما يتم استبداله باللاعب محمد الشناوي.

وتسمح قوانين الفيفا لثلاثة لاعبين فقط ممن هم فوق سن 23 عاما بالانضمام إلى منتخبات بلادهم في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.