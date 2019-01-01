100 منشأة بالخدمة في يبرود الصناعية

جهينة نيوز:

بين رئيس مجلس مدينة يبرود المهندس سمير حمدان أنه تتم إعادة تأهيل البنية التحتية في المنطقة الصناعية القديمة، وإصلاح مراكز التحويل الكهربائية ووضعها بالخدمة، بالإضافة إلى تركيب ثلاثة مراكز تحويل في المناطق التي تم تخريبها بالكامل، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً في المنطقة أكثر من 100 منشأة تعمل في إنتاج أكياس النايلون وصحون الكرتون والمناخل والشبك المعدني، والمساحات الأرضية، وهناك منشآت تعمل في إعادة تدوير البلاستيك، ومنها ما يعمل على إنتاج مدافئ المازوت والحطب، وأنابيب بروفيل المعدنية وغير ذلك.

وأكد وجود مخطط تفصيلي وتخمين للعقارات، وآخر للمقاسم، وتخمين مالي، في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بغية إعادة توزيعها على الصناعيين وإقلاعها قريباً، موضحاً أن المنطقة الصناعية الجديدة تتضمن 700 مقسم صناعي، فيما يبلغ عدد مقاسم المنطقة القديمة 229 مقسماً صناعياً، مشيراً إلى وجود عدد من الصعوبات والعقبات التي ما زالت تعترض واقع العمل في المنطقة الصناعية في يبرود، ومنها صعوبة الحصول على الترخيص الصناعي بسبب الإشكالات المتعلقة بالترخيص الإداري، وتعثر الصادرات وارتفاع تكلفة المستوردات نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وعامل الزمن، منوهاً بضرورة دعم التجمعات الصناعية لجهة الكهرباء والمحروقات والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية والقروض المصرفية وغيرها.

و لفت حمدان إلى أنه تم تأمين طلبات الصناعيين بشكل شهري من مادتي المازوت والفيول بغية تشغيل المولّدات الكهربائية في فترات انقطاع التيار، وهناك مساعٍ للمساعدة في تسهيل دخول عمال المنشآت المسجلة لدى غرفة الصناعة، وكذلك الشاحنات المحملة بمستلزمات الإنتاج وخروج البضائع والمنتجات المصنعة من المنطقة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز عدد من الآبار ووضعها في الخدمة وذلك بالتعاون مع وحدة مياه يبرود.