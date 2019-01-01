فيلتمان عن لبنان: الاخرينَ سوف يملأونَ الفراغَ بسعادة إذا تنازلنا عن الأرض فيه

جهينة نيوز:

في اعلان واضح لمستوى التدخل الاميركي في الازمة اللبنانية الحالية ، اعلن السفير الاميركي الاسبق في لبنان جيفري فيلتمان ان لبنانَ مكان للمنافسة الاستراتيجية العالمية،وان الاخرينَ سوف يملأونَ الفراغَ بسعادة إذا تنازلنا عن الأرض فيه ، في اشارة الى روسيا والصين وايران.

وفي شهادته امام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الاميركي حولَ الشرقِ الأوسط وشمالِ إفريقيا قالَ فيلتمان اِنَ روسيا تنظر إلى لبنانَ كمكانٍ لمواصلة توسعِها الإقليمي والمتوسطي ، وإن موانئ لبنان الثلاثة ومخزوناته النفطيةَ البحريةَ ستضيف إلى موسكو الاحساسَ بالفوز في شرقِ وجنوبِ المتوسطِ على حساب الاميركيين.

وقال فيلتمان انه كما حصل في العام 2005 يمكن أن يساعدَ الكونغرس والإدارة الاميركيةُ ومجلس الأمنِ على حماية المتظاهرين معلناً أن مصالح اميركا وحلفائها الإقليميين ستتأثرُ بما يحدث في لبنان ولذا يجب توضيح وجهاتِ نظرِنا للبنانيينَ ليَفهموا الآثارَ المترتبةَ على القرارات التي يتخذونَها بشأنِ التعييناتِ والسياسات الحكومية.

واوصى فيلتمان بضرورةِ البحث عن الياتٍ تمنعُ الانهيارَ الماليَ أو السياسيَ للبنان خشيةَ أن توفرَ ما سماها الفوضى والحربُ المزيدَ من الفرص لإيرانَ وسوريا وروسيا للتدخل في هذا البلد.

المنار