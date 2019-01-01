أبراج الخميس 21 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢١/ ١١: يتميز بالصبر والطاقة الايجابية، روح شباب تلازمه مع التقدم في العمر، ثقة عالية بالنفس واحيانا اناني، الاشهر القادمة تحمل لك مواجهة، مشاريعك تستعيد ألقها، تجد نفسك مقبلا على التحالفات والنشاطات، تتلقى عرض مهم، تخوض سباق بثقة، شروط وخيارات جديدة عن طريق اناس اصدقاء او شريك ناجح وفعال، وتعالج مشاكلك المتلاحق

الحمل: تجد مساعدة وتعزز شعبيتك، تشويش وتعالج شأن مالي، الفلك يحذرك من العراقيل والتراجع معنوي، بوم مميز على صعيد العمل والفواتير والاستحقاقات وتسجل نصر

الثور: تشعر بقدرتك على اتخاذ القرار اللازم وتخف وتيرتك، تكثر دعواتك واجتماعاتك، تحتل الشؤون المهنية، تستغل الفرص والعراقيل، تحتفل بشيء جديد

الجوزاء: انتبه لامورك البيتية، ابتعد عن الجدل، لا تراهن على الانفتاح، فترة معاكسة وعراقيل وتراجع معنوي، تتلقى الاهتمام المطلوب، امور على صعيد العائلة، تشويش وتريد محاربة الاور بروية

السرطان: فرص مناسبة لتوسيع أعمالك واتخاذ قراراتك بحالتك المهنية، ترتب اوضاعك، تبدو الرابح في مناسبة ما، قليل من التروي يولد لديك طاقة، يطلب منك الانسحاب من مكان غير آمن لمكان آمن، انتبه من الاشرار، يتحدث نهارك عن سفريات ولقاءات

الاسد، نهارك يحمل لك وعود تبدو دقيقا، مطلوب منك عدم الاستفزاز، لا تفش سرا ولا تعطي ثقة لأشخاص غرباء عنك بسبب تغييرات صغيرة، تتيح امامك انجاز مهمة وتنجز عمل عالق، مكسب او هدية او دفع

العذراء، القمر ببرجك مطلوب منك دراية ديبلوماسية وفرض نظام عذائي وصحي جديد، لا تخشى من التعبير عن افكارك، تحضر نفسك لعملية ويصعب عليك التعامل مع الاخرين، تحسم امرك او تقبل بعض التسويات، استقرار على صعيد الفرح العاطفي.

الميزان: تقتحم مجالات جديدة ولقاءات وتجارب غير معهودة ويتدخل الماضي بحياتك، تشعر ببلبلة في بعض الخيارات وتخفي سر في هذه الايام، أعطي افضل ما عندك، تقدم على اعمال كثيرة بمهارة وانتبه لا تسد الأبواب بالعرض، تاجيل او تأخير عندك.

العقرب: حاول ان تتناغم مع التيار السائد، تنجز اعمالك وتحقق امالك، وظف طاقاتك الابداعية والخلاقة بمجال عملي، ربما تبحث عن مشروع شراكة يحتاج لشبكة اتصالات وسلام نفسي، تسهل مهامك وتزود الافكار الغنية، تصلح امورك بعد فترة من العقد، للحب ذبذبات ايجابية بحياتك

القوس: خذ وقتك لتستدرك بعض المشاكل المتعلقة بأمور فيها متاعب أو تتخلى عن بعض الاجراءات وقد تواجه عدائية، انتبه لبعض المستغلين أو السارقين الذين يعترضوا طريقك، تجسد بعض المشاريع والأحلام، وتستفيد شخصيا من بعض فوائدهم بسبب التعامل مع الغرباء او السلطة او المسؤولين.

الجدي: تمارس لعبتك بالاغواء وكسر القلوب في هذه الاثناء وتجسد بعض المشاريع والاحلام، بالنسبة لك فرص تعويض واستعادة قوة، منفتح على بعض الفرص المشوقة، ينتابك تفكير بالسفر او المعاملات، او شيء يتعلق بالاستقبال والتوديع والزيارات

الدلو: تستحوذ الشؤون المالية والعقارية وطريقة الحصول عليها على كل تفكيرك واهتمامك، اوجد ساحة للتفاهم، فاتورة او استحقاقات او قبض من بنوك، أمور مالية تتدخل معك تفرض بعض المحاذير، استثمارات مالية يتحدث نهارك عن ميزانية مالية.

الحوت: تبحث عن اجوبة لتساؤلات حول القدر والمصير وبعض الارتباطات، ترتبط هذه التساؤلات بأحد الابناء والبنات، أو تتولى الهناية بأحدهما، أو تستفيد من الفرص الاجتماعية والشركة ويجب ان تكون حذرا، تتخذ قرار مصيري متعلق بحياتك، إما تقارب او انفصال او العرقلة والتأجيل.