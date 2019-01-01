استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال في اعتداء للاحتلال التركي ومرتزقته على قرية قرنفل بريف الرقة

جهينة نيوز:

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم على الأحياء السكنية في عدة قرى بريف الرقة ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين بيهم أطفال وإصابة آخرين ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي قصفت عبر طيران الاستطلاع المسير الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين بينهم أطفال جراء استهداف سيارتهم بصاروخ ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.

ولفتت المصادر المحلية إلى صعوبة التوجه إلى القرية لإنقاذ المصابين وإخراج الشهداء المدنيين خوفا من طيران الاستطلاع لقوات الاحتلال التركي الذي مازال يحوم فوق القرية ويقصف كل حركة يلاحظها مشيرة إلى مخاوف الاهالي من حدوث مجزرة في القرية.

وأقدم النظام التركي على شن عدوان على الأراضي السورية في التاسع من الشهر الماضي بمشاركة الآلاف من التنظيمات الإرهابية التى تتبع له وتعمل بأمرته والذين اقدموا على تنفيذ العشرات من جرائم القتل والسطو والنهب بحق الأهالي وممتلكاتهم في ريفي الحسكة والرقة.