المدعي العام سيوجه تهما جنائية إلى نتنياهو غدا

جهينة نيوز:

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المدعي العام، أفيخاي ماندلبليت، من المتوقع أن يوجه تهما جنائية بالفساد إلى رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا الخميس.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن المدعي العام لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيوجه التهم إلى نتنياهو أو سيسقطها. كما رجحت التقارير توجيه الاتهام إلى نتنياهو يوم الأحد أو الاثنين المقبل.

ويدور الحديث عما يعرف إعلاميا بـ "قضية 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

وتعتبر هذه التهمة هي الأقوى من بين التهم الثلاث الموجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.