رسميا... غانتس يعلن فشله في تشكيل حكومة الإحتلال

جهينة نيوز:

أعلن رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، بشكل رسمي فشله في تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وقال "غانتس" في تصريحات نشرها على "تويتر"، إنه أعاد تفويضه في تشكيل الحكومة لرئيس "إسرائيل" رؤوفين ريفيلين، بعد فشله في إقناع ليبرمان ونتنياهو في إتمام حكومة وحدة أو حكومة أقلية.

وكان نتنياهو وهو رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب الليكود، فشل في وقت سابق في تشكيل حكومة الاحتلال سواء بشكل أحادي من كتلة اليمين او وحدة بالاندماج مع حزب "أزرق أبيض".

ومن المرجح أن يدخل كيان الاحتلال الاسرائيلي في دوامة انتخابات ثالثة بعد فشل أطرافها في تشكيل حكومة في الانتخابات الأولى والثانية, او محاولة تشكيل حكومة اقلية.