جهينة نيوز:

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف 3 أشخاص في منطقة موسكو سعوا لتجنيد مسلحين لـ "داعش" في سوريا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للهيئة، إنه "تم وقف نشاطات ثلاثة أشخاص من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الدولي في منطقة موسكو".

وتابعت الهيئة: "لقد ثبت أن أفراد التنظيم سعوا، منذ العام 2014 وحتى وقتنا هذا، لتجنيد أفراد من سكان موسكو ومقاطعة موسكو في صفوف التنظيم الإرهابي، ونظموا قنوات لنقل المجندين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية من أجل مشاركتهم في أعمال قتالية ضمن تشكيل مجموعات إرهابية".

تاس