الاهالي يقطعون طريق دير الزور الحسكة احتجاجاً على جرائم قسد

جهينة نيوز:

خرج مئات الاهالي في مظاهرات في ريفي دير الزور و الحسكة احتجاجاً على قيام ميليشيا قسد التي تتبع للاحتلال الامريكي بخطف مواطن و ابنته و اقتيادهم الى جهة مجهولة.

و ذكرت مصادر اهلية ان الاهالي قطعو طريق الحسكة دير الزور الخاضع لسيطرة الاحتلال الامريكي و ميليشياته قرب بلدتي قانا و الحمدانية جنوب محافظة الحسكة رغم استخدام عصابات الاحتلال الامريكي الرصاص الحي لمحاولة تفريق الاهالي.

فيما ذكرت وكالة سبوتنك ان الاهالي استمروا بالتجمهر و التظاهر وسط قيام ميليشيا قسد بمحاصرة المحتجين بالسيارات العسكرية .

و كانت ميليشيا قسد اختطفت مواطن سوري و ابنته خلال انتظارهم سيارة نقل على مفرق بلدة الحمدانية.