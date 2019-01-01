الاهالي يقطعون طريق دير الزور الحسكة احتجاجاً على جرائم قسد

الأربعاء, 20 تشرين الثاني 2019 الساعة 19:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

الاهالي يقطعون طريق دير الزور الحسكة احتجاجاً على جرائم قسد

جهينة نيوز:

خرج مئات الاهالي في مظاهرات في ريفي دير الزور و الحسكة احتجاجاً على قيام ميليشيا قسد التي تتبع للاحتلال الامريكي بخطف مواطن و ابنته و اقتيادهم الى جهة مجهولة.

و ذكرت مصادر اهلية ان الاهالي قطعو طريق الحسكة دير الزور الخاضع لسيطرة الاحتلال الامريكي و ميليشياته قرب بلدتي قانا و الحمدانية جنوب محافظة الحسكة رغم استخدام عصابات الاحتلال الامريكي الرصاص الحي لمحاولة تفريق الاهالي.

فيما ذكرت وكالة سبوتنك ان الاهالي استمروا بالتجمهر و التظاهر وسط قيام ميليشيا قسد بمحاصرة المحتجين بالسيارات العسكرية .

و كانت ميليشيا قسد اختطفت مواطن سوري و ابنته خلال انتظارهم سيارة نقل على مفرق بلدة الحمدانية.


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