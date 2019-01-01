سريع: القوات المسلحة اليمنية جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي

جهينة نيوز:

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع “جاهزية القوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الإسرائيلي في حال مغامرته في أي عدوان عسكري مباشر على اليمن”.

وأوضح سريع الاربعاء ان “الرسالة التي وجهها قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف تأتي من مصدر قوة ويجب ان يأخذها العدو الإسرائيلي على محمل الجد”.

ولفت سريع إلى أن “القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير أصبح لديهما من الإمكانات ما يمكنهما من ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي”.