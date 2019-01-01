نقص خضاب الدم يسبب تعب الجسم

جهينة نيوز:

كشفت دراسة طبية تشيكية أن الشعور بالتعب لا يرتبط بالتغييرات التي تحدث في الطقس فقط وإنما أيضا بسبب التغييرات البيولوجية التي تحدث داخل الجسم ولا سيما قلة الخضاب في الكريات الحمر.

وأوضح الدكتور تسيريل موخا الذي أعد الدراسة أن خضاب الدم عبارة عن بروتين يشكل 95 بالمئة من مكونات الكريات الحمر ويعتبر مهما لأنه ينقل الأوكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

وأكد أن حدوث نقص في خضاب الدم في الجسم يجعل الخلايا تشعر بالمعاناة من نقص الأوكسجين لديها ما يعني عمليا أنها تبدأ بالاختناق موضحا أن أكثر الخلايا التي تشعر بذلك بقوة هي الخلايا العصبية وخلايا الدماغ حيث يتم الشعور بالتعب بسرعة وتظهر آلام الرأس.

وبين موخا أنه يمكن مقاومة التعب بعدة طرق منها تغيير وتيرة الحياة والنوم بشكل كاف وتجنب التوتر والالتزام بمبادئ التغذية الصحية.