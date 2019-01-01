روسيا تعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

أكدت روسيا أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتعرقل جهود حل الأزمة في سورية داعية إلى احترام سيادة ووحدة أراضيها.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان اليوم إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية “تثير قلقاً بالغاً جداً ورفضاً لدى موسكو” مشددة على أنه من فائق الأهمية احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وباقي الدول في المنطقة.

ولفت البيان إلى أن “تصرفات إسرائيل الحالية تزيد من حدة التوتر وتتناقض مع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سورية والتسوية السياسية فيها”.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري بعد منتصف ليل أمس لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها فيما استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان.

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أدان في وقت سابق اليوم العدوان الإسرائيلي، وقال في تصريحات للصحفيين إن “قصف أراضي دولة ذات سيادة يتناقض بالكامل مع القانون الدولي ويفضي إلى تصعيد التوتر” مؤكدا أن هذا العمل خاطئ.

وأشار بوغدانوف إلى أن الخارجية الروسية تقوم باستيضاح جميع ملابسات هذا العمل وهي على اتصال بالأطراف المعنية بهذه المسألة.