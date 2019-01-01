هل أنهت أمل عرفة تصوير مشاهدها في مسلسل" حارس القدس"

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة أمل عرفة على صفحتها الشخصية في فيسبوك صورة تجمعها بطفلة من كواليس تصوير مسلسل حارس القدس وكتبت عليها" سأشتاق إلى هذه الطفلة جداً ...ليلاس"

صورة ليلاس وأمل لاقت تفاعلا كبيرا من أصدقاء الفنانة على فيسبوك وتساءل العديد منهم فيما إذا كانت أمل قد أنهت تصوير مشاهدها في العمل الذي أعلنت عودتها للفن من خلاله

يذكر أن أمل تلعب دور البطولة إلى جانب رشيد عساف في مسلسل حارس القدس أمام كاميرا المخرج باسل الخطيب الذي قرر عدم عرض المسلسل في السباق الرمضاني القادم حسب تصريحات صحفية لـ مجلة جهينة كونه مختلف عما يعرض في رمضان لما يحمل من توجهات مختلفة وسيجد طريقه للعرض المباشر بعد انتهاء عملياته الانتاجية