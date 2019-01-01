بعد اتهامه بالتعايش مع حالة الشهادة في فيلم الممر.. أحمد فلوكس يرفض تكريما له

جهينة نيوز:

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس رفضه تكريما من أحد الجامعات المصرية التي دعته لتكريمه عن دوره في فيلم الممر للمخرجط شريف عرفة والذي يروي إحدى بطولات تشرين المجيدة

وجاء اعتذار أحمد فلوكس هذا خوفا من تجدد الانتقادات التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الفيلم تلفزيونيا والتي قالت بأن أحمد يعيش مع شخصية شهيد الجيش في حياته، بعد استشهاده في “الممر” بحضور فعاليات ومؤتمرات خيرية بعد عرض الفيلم.

وقال مصدر مقرب من فلوكس ، إنه رحب بالندوة قبل الهجوم عليه، وبدأ مسؤلو الجامعة التحضير لإخراجها بشكل لائق، إلا أنه تراجع عن موافقته وقرر الغياب عنها منعاً لتجدد الانتقادات