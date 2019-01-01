يسرا أول فنانة مصرية تكرم في حفل" Aam Awards"

جهينة نيوز:

أعربت الفنانة المصرية يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل حفل “Aam Awards”.

وأكدت يسرا في مداخلة هاتفية مع برنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا سينما”، أن هذا التكريم يحمل لها الكثير من المعاني.

وأضافت الفنانة المصرية: “سعيدة لأنني مثلت بلدي بشكل مشرف وقيمة الجائزة في مكانتها وقيمتها المعنوية، لأن الناس التي تكرم فيها هم 2 أو 3 فقط، وأنا أول ممثلة مصرية تتسلم هذه الجائزة”.

ووجهت يسرا من خلال البرنامج، رسالة خاصة لكل النجوم الذين تحدثوا عنها، سواء أكانوا مصريين أو أجانب: “سعيدة جدا بما قالوه عني هنا في مصر وأصحابي وأخواتي وعيلتي الكبيرة الفنية، وفي نفس الوقت سعادتي كبيرة جدا عندما كان هناك فنانين كبار عظام مثل فالنيسا ويلينا وهارفي كايتل وجون مالكوفيتش وبيتر سكارليت وغيرهم يرغبون في الحديث عني بالحفل”.

يشار إلى أن آخر مسلسلات يسرا التلفزيونية “لدينا أقوال أخرى”، الذي عرض في شهر رمضان 2018