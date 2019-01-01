افتتاح 18 صالة للسورية للتجارة في دير الزور

جهينة نيوز:

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة صالة جديدة في بلدة الزباري بريف دير الزور الشرقي وذلك في إطار التوسع بتقديم الخدمات وتوفير السلع والمواد الاساسية للأهالي العائدين إلى مناطقهم بأسعار منافسة .

وذكر مدير فرع المؤسسة أغيد جويشي أنه بالتزامن مع تزايد وتيرة عودة الأهالي إلى منازلهم وقراهم كان من الضروري التوسع في عملية توفير المواد الغذائية والاستهلاكية وصالة الزباري التي تم افتتاحها اليوم تأتي في إطار خطة المؤسسة في التوسع الافقي والتدخل الإيجابي للحد من ارتفاع الأسعار وتسهم في سد احتياجات الأهالي في البلدة والمناطق المحيطة بها من مختلف السلع والمواد وبأسعار مستقرة بعيدا عن مضاربات التجار واستغلالهم.

وبين جويشي في تصريح لسانا ان عدد الصالات المفتتحة في المحافظة بلغ 18 صالة ومنفذ بيع تتوزع على كامل مساحة المحافظة والعمل جار لتأهيل عدد من الصالات الأخرى تمهيدا لافتتاحها لافتا إلى أن المؤسسة تقوم بتسيير سيارات بيع جوالة لتأمين احتياجات لأهالي في المناطق التي لم يتم فيها افتتاح صالات للسورية للتجارة.

من جهته أشار مدير صالة الزباري الجديدة خلف الحمود ان الصالة توفر مختلف السلع من مواد غذائية ومعلبات ومنظفات وقرطاسية وتجهيزات ولوازم مدرسية وسيتم العمل على توسيع الباقة السلعية في الصالة بصورة دائمة وحسب حاجة الأهالي.

فيما عبر عدد من المتسوقين داخل الصالة عن ارتياحهم الكبير لتوفر مختلف السلع وبأسعار مقبولة ومنافسة منوهين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في المحافظة لتوفير جميع الخدمات للأهالي العائدين إلى منازلهم بعد تطهير قراهم وبلداتهم من الإرهاب.