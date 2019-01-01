احذروا الأخطاء الإملائية على مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب

جهينة نيوز:

كشفت دراسة جديدة أن قدرتك على التدقيق الإملائي والابتعاد عن الأخطاء الإملائية واستخدام القواعد الصحيحة، يمكن أن تحدد ما إذا كنت ستحصل على تطابق على مواقع التعارف.

وعمل الباحثون مع أعضاء أحد مواقع التعارف عبر الإنترنت، وطلبوا منهم قراءة ملفات تعريف مزيفة تحتوي على أخطاء لغوية، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا تحتوي على أخطاء.

ووجدت الدراسة التي شملت أكثر من 800 شخص من مستخدمي أحد مواقع التعارف في هولندا، أن الأخطاء الإملائية والقواعدية تشير إلى قلة الانتباه وعدم الاهتمام بالتفاصيل.

وفي حالة التعارف عبر الإنترنت، يمكن تفسير عدم الانتباه على أنه نقص في الاهتمام و بذل الوقت والجهد في إنشاء ملف التعريف، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقول مؤلفة التقرير تيس فان دير زاندن "من المحتمل أن يُنظر إلى صاحب هذا الملف لاحقاً على أنه غير جذاب".

وعلى الرغم من أن 33.5% فقط من المشاركين لاحظوا هذه الأخطاء، إلا أنهم اعتبروها جزءاً هاماً في تحديد إذا كان صاحب الملف جذاباً أم لا.

ويقول الباحثون إن الأخطاء الإملائية والقواعدية بالإضافة إلى أنه تشير إلى قلة اهتمام صاحبها بالتفاصيل، فهي تدل أيضاً على أنه شخص قليل الذكاء، وتقل فرصه في العثور على أشخاص ينجذبون إليه