هولندا تعتقل "داعشيتين" قادمتين من تركيا

جهينة نيوز:

اعتقلت هولندا امرأتين تنتميان إلى تنظيم "داعش" الارهابي بعد وصولهما الى الأراضي الهولندية قادمتين من تركيا التي قامت بترحيلهما وفق ما أفاد مدعون عامون.

وقال مكتب الادعاء العام في بيان نقلا عن قناة الحرة إنه تم توقيف السيدتين بتهم إرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام.

وبدأت تركيا ترحيل "المتطرفين" الأجانب الأسبوع الماضي وانتقدت الدول الأجنبية لرفضها استرداد مواطنيها الذين انضموا إلى "داعش".

وقال الادعاء العام الهولندي إن "امرأتين عائدتين من ميادين قتال تنظيم "داعش" في سورية قامت تركيا بترحيلهما، جرى اعتقالهما مساء امس الثلاثاء لدى وصولهما إلى مطار سخيبول".

وأضاف أن السيدتين اللتين "يشتبه في مشاركتهما في منظمة إرهابية اعتقلتا من قبل الشرطة العسكرية الملكية التي تحرس المطارات والموانئ قبل تسليمهما إلى الشرطة".

ووفق الادعاء العام فإن إحداهما تبلغ من العمر 23 عاما ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وتم توقيفهم في كانون الثاني عام 2018 في تركيا.

أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عاما وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة في تشرين الاول طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة.

وستمثل الامرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت محكمة هولندية إن على الحكومة أن "تساعد بجد" في إعادة أطفال النساء اللواتي التحقن بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، لكن دون الحاجة الى إعادة الأمهات.

وجاء الحكم بعد أن رفع محامون يمثلون 23 امرأة متورطة مع تنظيم داعش دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالبون هولندا بإعادتهن مع أطفالهن الـ 56 من معسكرات الاعتقال في شمال سورية.