شرطة برشلونة تزيل خياماً للمحتجين الكاتالونيين وسط المدينة وتعتقل شخصين

جهينة نيوز:

أزالت شرطة برشلونة ليل الأربعاء خياماً في ميدان “الجامعة” في الجزء المركزي من العاصمة الكاتالونية، برشلونة، نصبت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، وتم اعتقال شخصين على الأقل.

وأفادت صحيفة “الباييس”، بأنه في حوالي الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، وصل أفراد إنفاذ القانون إلى الميدان وأجبروا حوالي 70 شابًا على إخلاء الميدان. ووفقًا لصحيفة “فانغارديا”، فإن عملية شرطة برشلونة، التي تمت بموافقة عمدة المدينة، آدا كولاو، قد فاجأت المتظاهرين. وبحسب ما ورد، كانت فرق متنقلة تابعة لوكالات إنفاذ القانون الكاتالونية “موسوس دي اسكوادرا”، التي أغلقت حركة المرور أيضًا في الشوارع القريبة.

وتم إرسال مجموعة من عمال النظافة، في وقت لاحق، إلى المكان، لتنظيف المنطقة خلال الليل.

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام أنه في الـ30 من تشرين الثاني الماضي، نصب الطلاب الكاتالونيون خياماً وسط برشلونة، احتجاجًا على حكم المحكمة العليا بحق السياسيين المشاركين في إجراء الاستفتاء على استقلال كاتالونيا.

وبدأت المسيرات وإغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية وأعمال الشغب في كاتالونيا، في 14 تشرين الأول، بعد أن حكمت المحكمة العليا الإسبانية على اثني عشر من السياسيين الكاتالونيين لمشاركتهم في تنظيم استفتاء غير قانوني على الاستقلال في عام 2017.

وأدين تسعة أشخاص بالتمرد وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 9 و 13 سنة، بينما أدين ثلاثة أشخاص بالعصيان وحكم عليهم بدفع غرامة. وخلال المصادمات أصيب 500 شخص منذ بداية الأسبوع، بما في ذلك 200 فرد من وكالات إنفاذ القانون، وجرى اعتقال حوالي مئة شخص.