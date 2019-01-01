إحدى شخصيات "Frozen" تدشّن نجمتها في هوليوود: "إنه حلم"

جهينة نيوز:

دشّنت الممثلة كريستن بيل التي اشتهرت خصوصاً بدور آنا في فيلم "فروزن" الثلثاء نجمتها على رصيف الفن في هوليوود.

وسطع نجم بيل بعد مشاركتها في مسلسلي "فيرونيكا مارس" و"ذي غود بلايس" التلفزيونيين، وهي شاركت في أعمال كان أبرزها فيلم "فروزن" للرسوم المتحركة بجزأيه.

ودشنت نجمتها في الطرف الشرقي من رصيف الفن في هوليوود بولفارد.

وقالت بيل: "أنا سعيدة جداً وممتنة لتكريمي اليوم على هذه الجادة، إنه حلم". كما أشادت بدور الممثلة إيدينا منزيل التي كرّمت أيضا بنجمة في المكان نفسه والتي شاركت إلى جانبها في فيلمي فروزن بدور إلسا وأدت أغنية "ليت إت غو" التي فازت بجائزة "أوسكار".

ووصف كاتب مسلسل "ذي غود بلايس" مايكل شور مكان تشدين النجمة بأنه "الموقع الأكثر سحراً" في المكان. وحضر الاحتفال شخصيات عدة أبرزها رئيس بلدية لوس أنجلس إريك غارستي وأحد رؤساء استوديوات "والت ديزني" ألان هون