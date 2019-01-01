البنتاغون: العملية العسكرية التركية ضد الأكراد سمحت لـ"داعش" بإعادة بناء نفسه

جهينة نيوز:

أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأن قرار تركيا بشن عمليات عسكرية ضد الأكراد في شمال سورية بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي اللاحق من سورية سمح لتنظيم "داعش" الإرهابي بإعادة بناء نفسه وتدعيم قدراته على شن هجمات في الخارج.

وقالت لجنة الدفاع الاستخباراتية التابعة للكونغرس في التقرير: "استغل تنظيم داعش التوغل التركي والانسحاب الأمريكي من مناطق شمال سورية لإعادة بناء قدراته وموارده سواء داخل سورية على المدى القصير ودوليا على المدى الأطول".

وذكر غلين فاين نائب المفتش العام الرئيسي في البنتاغون في مقدمة التقرير: "انسحاب القوات الأمريكية من سورية أثر أيضا على القتال ضد داعش، الذي لا يزال تهديدا في المنطقة والعالم"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفيما يتعلق بميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" المنحلة قال فاين: "مع تراجع عمليات والقوات الأمريكية ضد داعش في سوريا فإن التنظيم على الأغلب يستغل انخفاض الضغوط التي تفرضها عمليات مكافحة الإرهاب لإعادة تشكيل عملياته وتوسيع قدرته على شن هجمات تتجاوز الحدود".

وبدأت أنقرة عملية عسكرية في مواقع شمال سورية تحت اسم "نبع السلام" في 9 تشرين الأول تستهدف من خلالها خلق منطقة آمنة خالية من الفصائل الكردية المسلحة.