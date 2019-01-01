مورينيو مدربا لتوتنهام وراتبه ضعف راتب بوكيتينو المقال

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه استرليني، أي ضعف ما كان يتقاضاه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في توتنهام الإنجليزي

وكان أعلن النادي اللندني صباح اليوم الأربعاء، عن تعيين مورينيو مديرا فنيا جديدا للفريق حتى نهاية موسم 2023-2022، خلفا للأرجنتيني بوكيتينو، بسبب النتائج السيئة الأخيرة في البريميرليغ.

وأقيل مورينيو من تدريب "الشياطين الحمر" في كانون الاول الماضي بعد سلسلة نتائج مخيبة.

ورفض المدرب البالغ 56 عاما تدريب روما وبنفيكا وليون، ولم يصغ لعروض الدوري الصيني، رغم ارتباط اسمه بتدريب إنتر ميلان ويوفنتوس قبل بداية الموسم الحالي، حرصا على العودة للدوري الإنجليزي.

ويسعى مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما سبق له تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد.

يذكر أن توتنهام يقبع بالمركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.